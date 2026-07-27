Analisi Tecnica: USD/CAD del 26/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 luglio
Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un timido -0,04%.
Il grafico attuale del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 1,4082. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 1,4095. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 1,4076.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)