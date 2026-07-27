AT&T avvia emissione obbligazionaria per almeno 2 miliardi di euro

(Teleborsa) - AT&T
ha avviato un'emissione obbligazionaria
per almeno 2 miliardi di euro
(2,23 miliardi di dollari).
E' quanto riporta Bloomberg, spiegando che si tratta, nello specifico, di quattro bond
in euro con scadenze a quattro, otto, dodici e diciannove anni, insieme a una tranche in sterline a 26 anni
, il cui prezzo dovrebbe essere fissato nel corso della giornata.
Il collocamento iniziale delle obbligazioni si attesta intorno ai 95 punti base sopra il tasso mid-swap
per l'eurobond a quattro anni e fino a circa 200 punti superiore
per quello a 19 anni.
Si ricorda che la scorsa settimana la società di telecomunicazioni ha annunciato i conti del secondo trimestre
che hanno visto un fatturato aumentato del 2,3% su base annua a 31,6 miliardi di dollari
, leggermente al di sotto del consensus di 31,8 miliardi, e un utile rettificato per azione (EPS) a 65 centesimi
, in crescita dai 0,54 dollari dell'anno precedente e superando le aspettative di 59 centesimi.
Inoltre, l'azienda ha confermato le proprie previsioni
di crescita dell'EBITDA rettificato e dell'utile per azione rettificato e di un maggiore flusso di cassa libero fino al 2028, i piani per la restituzione di oltre 45 miliardi di dollari
agli azionisti tra il 2026 e il 2028 tramite dividendi e riacquisti di azioni, e l'aspettativa che il rapporto debito netto/EBITDA rettificato torni a un livello in linea con l'obiettivo prefissato,
nell'ordine di 2,5x, entro circa tre anni dalla conclusione dell'operazione con EchoStar.