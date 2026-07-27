Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 24/07/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 24/07/2026 è stato pari a 3,24 miliardi di euro, in deciso ribasso (-37,09%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 5,15 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,36 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,26 miliardi.



Su 699 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 294 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 357. Invariate le rimanenti 48 azioni.











(Foto: © Luca Ponti | 123RF)

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