Carburanti, fonti Mimit: chiesta riduzione prezzi dopo intesa Usa-Iran

(Teleborsa) - Una riduzione più rapida e significativa dei prezzi dei carburanti alla pompa, in sintonia con il calo delle quotazioni internazionali dopo l'intesa Usa-Iran e il riavvio dei flussi attraverso lo Stretto di Hormuz, così da trasferire il prima possibile questo beneficio alle famiglie e alle imprese italiane.



È quanto avrebbe chiesto, secondo quanto si apprende da fonti del Mimit, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontrando a Palazzo Piacentini i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere (Api-Ip, Eni, Q8 e Tamoil).



L'incontro, il secondo dall'inizio della guerra dopo quello del 9 aprile, è durato circa 45 minuti e avrebbe visto una forte presa di posizione da parte del ministro. I rappresentanti delle compagnie petrolifere non hanno rilasciato dichiarazioni.



(Foto: David ROUMANET / Pixabay)

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