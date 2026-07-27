Eurozona, il reddito reale pro capite delle famiglie rimane stabile nel primo trimestre

(Teleborsa) - Il reddito reale pro capite delle famiglie è rimasto stabile nell'Eurozona nel primo trimestre del 2026, dopo un aumento dello 0,2% nel quarto trimestre del 2025. Nello stesso periodo, anche i consumi reali pro capite delle famiglie sono rimasti stabili, dopo un aumento dello 0,5% nel trimestre precedente. Lo ha comunicato Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea.



Nell'UE nel suo complesso, il reddito reale pro capite delle famiglie è aumentato dello 0,1% nel primo trimestre del 2026, dopo un aumento dello 0,2% nel quarto trimestre del 2025. Allo stesso tempo, i consumi reali pro capite delle famiglie sono diminuiti dello 0,2%, dopo un aumento dello 0,5% nel trimestre precedente.



Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati, il tasso di risparmio delle famiglie è aumentato in sette Stati membri e diminuito in nove. L'aumento maggiore si è registrato in Ungheria (+3,4 punti percentuali). Allo stesso tempo, la diminuzione maggiore è stata osservata in Romania (-5,3 pp), Grecia (-3,7 pp) e Austria (-2,5 pp). L'Italia segna un +0,1 pp.



Il tasso di investimento delle famiglie è diminuito di 0,1 punti percentuali (pp) sia nell'Eurozona che nell'UE, rispetto al trimestre precedente.



Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati, il tasso di investimento delle famiglie è aumentato in quattro, è rimasto stabile in uno ed è diminuito in undici. L'aumento maggiore si è registrato in Romania (+2,2 pp), mentre la diminuzione maggiore è stata osservata in Grecia (-0,7 pp). L'Italia segna un -0,2 pp.

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