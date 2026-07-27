Forte interesse per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Rialzo marcato per Knorr-Bremse , tra i componenti del MDAX , che archivia la sessione in utile dell'1,24% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Le azioni di Knorr-Bremse , su questi prezzi fissati a 106,3 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 100,8 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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