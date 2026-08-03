Francoforte: positiva la giornata per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Bene Knorr-Bremse , con un rialzo del 2,04%.



La tendenza ad una settimana di Knorr-Bremse è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Knorr-Bremse evidenzia un declino dei corsi verso area 104 Euro con prima area di resistenza vista a 105,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 103,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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