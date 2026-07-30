Pesante sul mercato di Francoforte Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Si muove in perdita Knorr-Bremse , che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,45% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Knorr-Bremse rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di breve periodo di Knorr-Bremse sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 102,5 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 97,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 107,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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