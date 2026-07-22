Listini Usa proseguono con poca enfasi in attesa delle big tech

(Teleborsa) - La seduta di Wall Street prosegue poco mossa
: guadagno frazionale per il Dow Jones
dello 0,31%, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500
, che continua la seduta a 7.522 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il Nasdaq 100
(-0,03%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,18%).
Cresce l'attesa per i conti delle big americane
, con i risultati di Tesla
e Alphabet
che oggi daranno il via alla stagione delle trimestrali delle grandi aziende tecnologiche. Settimana prossima sarà poi il turno di Microsoft
, Meta Platforms
, Apple
e Amazon
.
Il rialzo del petrolio (WTI a 86 dollari) riporta al centro dell'attenzione i rischi legati all'inflazione e al quadro geopolitico, con Trump che ha minimizzato la possibilità di colloqui immediati con l'Iran. A ciò si aggiungono le ravvivate preoccupazioni sul fronte commerciale
dopo che il presidente USA ha annunciato che i produttori di farmaci generici avranno due anni per trasferire la produzione negli Stati Uniti, dovendo altrimenti affrontare dazi del 100%
sulle importazioni a partire da agosto 2028.
Sul fronte macro
nella settimana al 17 luglio sono aumentate le domande di mutuo
negli Stati Uniti: l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registrano un incremento dell'1,9%, dopo il -2,7% registrato la settimana precedente. Nello stesso periodo sono aumentate a sorpresa le scorte di greggio
negli USA: l'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio sono aumentati di circa 2,0 milioni di barili a 411,7 MB, contro attese per un calo di 2,0 milioni.
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori utilities
(+1,99%), materiali
(+1,44%) e energia
(+1,26%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni di consumo secondari
, che riporta una flessione di -0,65%.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Nvidia
(+3,01%), Johnson & Johnson
(+2,12%), Merck
(+1,58%) e Verizon Communication
(+1,58%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Salesforce
, che prosegue le contrattazioni a -3,74%. Microsoft
scende del 2,29%.
Calo deciso per Nike
, che segna un -2,09%.
Pensosa Amazon
, con un calo frazionale dell'1,36%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Constellation Energy
(+3,73%), Paccar
(+3,68%), Nvidia
(+3,01%) e Seagate Technology
(+2,49%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Palantir Technologies
, che ottiene -5,13%.
In apnea Atlassian
, che arretra del 4,94%.
Tonfo di Workday
, che mostra una caduta del 4,66%.
Lettera su Shopify
, che registra un importante calo del 4,62%.