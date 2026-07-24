Francoforte: brillante l'andamento di Auto1
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Auto1, con una variazione percentuale del 2,08%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Auto1, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Auto1 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 23,11 Euro con area di resistenza individuata a quota 23,89. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 22,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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