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Francoforte: exploit di Auto1

Migliori e peggiori
Francoforte: exploit di Auto1
(Teleborsa) - Grande giornata per Auto1, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,79%.

Lo scenario su base settimanale di Auto1 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario di Auto1 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 24,73 Euro. Prima resistenza a 25,15. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 24,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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