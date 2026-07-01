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Expert.ai, Cda nomina Dario Pardi AD

Finanza
Expert.ai, Cda nomina Dario Pardi AD
(Teleborsa) - Il neonominato Cda di Expert.ai ha deliberato la nomina del Presidente, Dario Pardi, quale Amministratore Delegato, nonché la nomina del consigliere Stefano Pedrini quale Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio ha anche nominato i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, composto dagli amministratori indipendenti Luca Sintoni, Ambrosella Landonio e Marco di Teodoro, e (ii) istituito il Comitato Parti Correlate, composto dai medesimi tre amministratori (con Marco di Teodoro quale Presidente di quest’ultimo Comitato).


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