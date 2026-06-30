Gruppo FS, Donnarumma rassegna dimissioni da Ad e Dg

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane, che si è riunito in data odierna, ha preso atto delle dimissioni di Stefano Antonio Donnarumma dalla carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo.







Il Presidente Tommaso Tanzilli, a nome di tutto il Consiglio, ha espresso il proprio ringraziamento a Stefano Antonio Donnarumma per il lavoro svolto alla guida del Gruppo FS Italiane, riconoscendone l’impegno, la professionalità e il contributo assicurati nel perseguimento degli obiettivi strategici dell’azienda e nello sviluppo dei principali programmi industriali, si legge nella nota ufficiale che è stato diffusa nel quale si sottolinea che il CdA provvederà ad avviare le procedure previste per assicurare la piena continuità della governance e delle attività del Gruppo, nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative vigenti.







Il Gruppo FS Italiane conferma il proprio impegno nella realizzazione del Piano Industriale, garantendo continuità operativa, efficienza gestionale e piena attuazione dei programmi di investimento a servizio della mobilità del Paese.

Condividi

```