Londra: nuovo spunto rialzista per Whitbread

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che gestisce alberghi e ristoranti , in guadagno del 2,54% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Whitbread più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Whitbread rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25,17 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,82. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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