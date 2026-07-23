Londra: scambi negativi per Whitbread

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che gestisce alberghi e ristoranti , che mostra un decremento del 2,40%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Whitbread più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Whitbread mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 24,26 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 23,74. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 24,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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