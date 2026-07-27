Londra: scambi in positivo per Vodafone

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo britannico telefonico , che lievita del 2,88%.



La tendenza ad una settimana di Vodafone è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1,19 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 1,17. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 1,161.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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