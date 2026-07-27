Londra: giornata depressa per Shell

(Teleborsa) - Composto ribasso per il distributore di petrolio e gas naturale , in flessione dell'1,85% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Shell rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'esame di breve periodo di Shell classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 32,58 sterline e primo supporto individuato a 32,31. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 32,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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