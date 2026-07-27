Londra: giornata depressa per Shell
(Teleborsa) - Composto ribasso per il distributore di petrolio e gas naturale, in flessione dell'1,85% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Shell rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo di Shell classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 32,58 sterline e primo supporto individuato a 32,31. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 32,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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