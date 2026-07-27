New York: preme sull'acceleratore ServiceNow

(Teleborsa) - Effervescente il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale , che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,56%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ServiceNow evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ServiceNow rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di ServiceNow ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 110 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 117,5, mentre il primo supporto è stimato a 102,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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