Parigi: brillante l'andamento di Kering

(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale del lusso , che lievita del 2,41%.



La tendenza ad una settimana di Kering è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico del colosso del lusso mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 246,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 249,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 244,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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