Piazza Affari: scambi negativi per Carel Industries
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che tratta con una perdita del 2,42%.
Lo scenario su base settimanale di Carel Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 27,83 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 28,78. Il peggioramento di Carel Industries è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 27,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```