Piazza Affari: scambi negativi per Carel Industries

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , che tratta con una perdita del 2,42%.



Lo scenario su base settimanale di Carel Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 27,83 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 28,78. Il peggioramento di Carel Industries è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 27,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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