Monopattini: da oggi Rc obbligatoria, rischio aumento polizze

(Teleborsa) - Da oggi, giovedì 16 luglio, nuova scure si abbatte sulla micromobilità, con l'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, una novità che interesserà sia i mezzi privati, sia quelli in condivisione. Consumerismo No Profit segnala il rischio di un aumento dei costi in capo agli utenti.



L'introduzione dell'obbligo assicurativo per i monopattini elettrici genererà in prima battuta un incremento dei costi per gli operatori del settore, pur in presenza di mezzi già targati, tracciati e dotati di limitatori elettronici - spiega l'associazione - L'effetto concreto di questa norma non è un incremento della sicurezza per i pedoni ma un mero aggravio economico per le imprese, che inevitabilmente si scaricherà sui cittadini attraverso un rincaro generalizzato delle tariffe al pubblico.



"La sicurezza stradale non può essere il pretesto per imporre una tassa occulta sulla mobilità - dichiara il presidente Luigi Gabriele - Se lo sharing mobility è un pilastro strategico per le città, la politica ha il dovere di tutelarlo, non di strangolarlo con lacci burocratici che alimentano solo le rendite assicurative.

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