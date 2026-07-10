Inditex, Padìn, responsabile abbigliamento donna Zara si dimette dopo 40 anni in azienda, subentra Alfredo Ferro

(Teleborsa) - Beatriz Padín si è dimessa dopo oltre 40 anni di servizio presso Inditex , di cui venticinque alla guida del settore abbigliamento donna del marchio di punta Zara.



Padín, membro del comitato di gestione dell'azienda dal 2021, sarà sostituita da Alfredo Ferro, attuale direttore di Zara Basic.



Entrata in Inditex a metà anni '80, è diventata una stretta collaboratrice del fondatore Amancio Ortega, facendo poi da mentore a Marta Ortega, preparandola alla nomina a presidente nel 2021.



La promozione di quest'ultima, avvenuta contestualmente alla nomina di Óscar García Maceiras ad amministratore delegato, ha segnato un cambio generazionale all'interno dell'azienda, orientandosi verso capi di abbigliamento più costosi e di alta gamma, nonché verso collaborazioni esclusive con stilisti e fotografi di fama.

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