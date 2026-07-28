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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 27/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 27/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio

Affonda sul mercato il petrolio quotato all'ICE di Londra, che alla chiusura soffre con un calo del 9,69%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del greggio. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 96,76, con il supporto più immediato individuato in area 84,88. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 80,92.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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