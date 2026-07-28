Assoreti, raccolta 1° semestre oltre 35 miliardi spinta da BTP e ETP

I numeri del primo semestre dell'attività delle Reti di consulenza

(Teleborsa) - Le reti di consulenza chiudono un primo semestre in decisa crescita con una raccolta che a fine giugno ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, registrando un incremento del 22,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le risorse che confluiscono sul risparmio gestito calano a 17,2 miliardi di euro, mentre gli strumenti finanziari amministrati raccolgono 15,2 miliardi. Soltanto il 7,6% viene mantenuto su conti correnti e depositi (2,7 miliardi) .



Si conferma la forte propensione all’investimento dei risparmiatori seguiti dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede: il 92,4% delle risorse affidate alla consulenza delle banche-reti è investito tra prodotti del risparmio gestito e strumenti amministrati. Nei primi sei mesi dell’anno il numero di clienti seguiti dalle Reti di consulenza aumenta di 173 mila unità e supera la soglia dei 5,6 milioni.



"La consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte", afferma Marco Tofanelli, Segretario Generale dell’Associazione.



Nel solo mese di giugno, le Reti realizzano una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, segnando un incremento del 23,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La raccolta netta mensile associata al servizio di consulenza con fee specifica (fee only/fee on top) sale a 1,7 miliardi di euro; il primo semestre si chiude, quindi, con un bilancio di 7,9 miliardi di euro.



Risparmio gestito rallenta



Nel semestre, l’attività di distribuzione diretta di quote di fondi comuni di investimento si traduce in volumi di raccolta netta pari a 7,7 miliardi (-17,4%). Le scelte di investimento continuano a privilegiare i fondi obbligazionari (2,9 miliardi); il bilancio è positivo anche per le altre categorie e in particolare per i fondi flessibili (1,6 miliardi) e per quelli azionari (1,3 miliardi). Nel solo mese di giugno la raccolta netta in Oicr è pari a circa 1,1 miliardi.



I versamenti netti realizzati da gennaio sul comparto assicurativo/previdenziale risultano pari a 6,1 miliardi e sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente; i flussi si concentrano sulle unit linked, con premi netti in crescita del 44,2% a 4,3 miliardi di euro mentre si riscontra la flessione dei premi netti destinati sia alle polizze vita tradizionali (627 milioni) sia ai prodotti multiramo (288 milioni). nel solo mese di giugno la raccolta in prodotti assicurativi/previdenziali è pari a 1 miliardo di euro.



Nei primi sei mesi dell’anno la raccolta netta in gestioni patrimoniali individuali si attesta a 3,4 miliardi di euro (+13,1% a/a); di questi il 64% coinvolge le gestioni patrimoniali mobiliari (2,2 miliardi). Nell’ultimo mese, i flussi netti di risorse ammontano a 474 milioni.



Risparmio amministrato in crescita con BTP



Nei primi sei mesi dell’anno le risorse nette investite in strumenti finanziari amministrati risultano pari a 15,2 miliardi di euro (+28,3%). Di questi 7,3 miliardi (+21,9% a/a) coinvolgono i titoli di Stato, grazie anche ai collocamenti sul mercato primario intervenuti nel corso dell’anno (4,8 miliardi), mentre gli investimenti netti in exchange traded product salgono a 4,4 miliardi (+39,7% a/a). Positivo ed in crescita anche il bilancio dei certificate, quasi quintuplicato (2 miliardi), e dei titoli azionari, più che raddoppiato (1,2 miliardi). Nel solo mese di giugno la raccolta in titoli è risultata pari a 3,5 miliardi di euro.



(Foto: Foto di Tung Lam da Pixabay)

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