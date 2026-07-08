Azimut, 508 milioni di raccolta netta a giugno, oltre 8 miliardi nel semestre

(Teleborsa) - A giugno 2026 il Gruppo Azimut ha registrato una raccolta netta totale di 508 milioni di euro, di cui 898 milioni destinati a soluzioni gestite. Questo risultato porta la raccolta netta del primo semestre a 8,1 miliardi di euro, pari al 81% della guidance annuale (10 miliardi), con le masse totali che raggiungono i 157,9 miliardi (+12,1% da inizio 2026).



Alessandro Zambotti, CEO e CFO del Gruppo Azimut, commenta: “La performance di giugno dimostra ancora una volta la validità del nostro modello di business, globale e diversificato. Abbiamo realizzato una raccolta di € 898 milioni nelle soluzioni gestite, un chiaro segnale della fiducia che i clienti continuano a riporre in noi. A livello geografico, la nostra rete di consulenti finanziari in Italia ha conseguito risultati solidi sia nei mercati pubblici che privati, mentre nell'area EMEA abbiamo beneficiato di uno slancio positivo, grazie anche a un importante mandato globale da un operatore del settore assicurativo e alla crescita notevole delle masse nei private

markets in Turchia, che ora si attestano a circa $ 220 milioni. Nelle Americhe, nonostante alcune pressioni di settore in Brasile, il perfezionamento dell'acquisizione strategica di Unifinance ci permette di potenziare i servizi a una clientela di alto profilo, facendo leva su una piattaforma globale integrata. Con € 8,1 miliardi di raccolta netta da inizio anno, abbiamo già raggiunto l'81% del nostro obiettivo annuale in anticipo sulla tabella di marcia. Questo risultato ci pone su un percorso chiaro verso un ulteriore anno di crescita significativa per i nostri stakeholder e ci fa guardare con fiducia ai prossimi mesi.”

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