BFF, plusvalenza per 62 milioni di euro da riposizionamento del portafoglio di titoli di Stato HTC

(Teleborsa) - BFF Bank ha concluso la vendita e il reinvestimento di titoli di Stato italiani classificati Held to Collect (HTC). La vendita e il reinvestimento ammontano a circa nominali 3,1 miliardi di euro, generando una plusvalenza pre-imposte pari a circa 62 milioni di euro. L'operazione è in linea con le possibili misure previste dal Piano di Conservazione del Capitale, sebbene i relativi effetti non siano stati inclusi, in via conservativa, nelle proiezioni della Banca.



Contestualmente, la banca ha reso noto che - in linea con gli orientamenti interpretativi dell’EBA (Q&A) pubblicati lo scorso 3 luglio 2026 - gli effetti del calendar provisioning, derivanti dalle esposizioni riclassificate in past due il 30 giugno 2024 e precedentemente attesi nel terzo trimestre 2026, verranno adesso rilevati nel primo semestre 2026, per un ammontare aggiuntivo complessivo - rispetto al primo trimestre 2026 - attualmente stimato a circa 85 milioni di euro.

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