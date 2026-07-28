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BFF, plusvalenza per 62 milioni di euro da riposizionamento del portafoglio di titoli di Stato HTC

Banche, Finanza
BFF, plusvalenza per 62 milioni di euro da riposizionamento del portafoglio di titoli di Stato HTC
(Teleborsa) - BFF Bank ha concluso la vendita e il reinvestimento di titoli di Stato italiani classificati Held to Collect (HTC). La vendita e il reinvestimento ammontano a circa nominali 3,1 miliardi di euro, generando una plusvalenza pre-imposte pari a circa 62 milioni di euro. L'operazione è in linea con le possibili misure previste dal Piano di Conservazione del Capitale, sebbene i relativi effetti non siano stati inclusi, in via conservativa, nelle proiezioni della Banca.

Contestualmente, la banca ha reso noto che - in linea con gli orientamenti interpretativi dell’EBA (Q&A) pubblicati lo scorso 3 luglio 2026 - gli effetti del calendar provisioning, derivanti dalle esposizioni riclassificate in past due il 30 giugno 2024 e precedentemente attesi nel terzo trimestre 2026, verranno adesso rilevati nel primo semestre 2026, per un ammontare aggiuntivo complessivo - rispetto al primo trimestre 2026 - attualmente stimato a circa 85 milioni di euro.
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