Casa Bianca: incontri di Trump con Zelensky e Netanyahu "positivi e produttivi"

(Teleborsa) - Il presidente americano Donald Trump "ha concluso i suoi incontri nello Studio Ovale con il presidente Zelensky e il primo ministro Netanyahu. Entrambi gli incontri sono stati positivi e produttivi!". Lo scrive su Truth la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt



La conferma arriva dallo stesso Zelensky: "Buon incontro con il presidente Trump nello Studio Ovale. Grazie per tutto ciò che facciamo insieme per proteggere le vite degli ucraini e promuovere la pace. Prima di tutto, ho offerto al presidente Trump le nostre condoglianze per la scomparsa di Lindsey Graham. È stato un vero amico dell'Ucraina. Il presidente e io abbiamo discusso di licenze per la produzione di intercettori Patriot e di diverse altre idee che potrebbero aiutare. Abbiamo anche parlato di diplomazia, è importante che il processo diplomatico venga rivitalizzato. I nostri team organizzeranno i dettagli della loro ulteriore comunicazione. Sono grato agli Stati Uniti per il loro fermo sostegno", ha scritto su X poco dopo l'incontro con Trump.



L'incontro alla Casa Bianca tra Trump e il suo omologo ucraino si è tenuto a porte chiuse. Il tycoon, una volta finito, dovrebbe vedere il presidente finlandese Alexander Stubb, secondo quanto riferito dal pool stampa della Casa Bianca. In agenda, come detto, il faccia a faccia con il premier israeliano Benjamin Netanyahu.



Zelensky lascerà Washington stasera, dopo aver partecipato ai funerali del senatore Lindsey Graham, morto l'11 luglio poco dopo essere tornato da Kiev.

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