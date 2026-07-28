Coca Cola tonica nel premarket su trimestre in crescita oltre il consensus e target 2026 migliorati

(Teleborsa) - Nel premarket di Wall Street di martedì le azioni Coca-Cola stanno avanzando al momento di oltre il 4% spinte dai solidi risultati trimestrali e dall'aumento della guidance per l'intero 2026.



Nel trimestre conclusosi il 3 luglio, infatti, l’utile per azione comparabile si è attestato a 0,97 dollari, in aumento dell'11% rispetto all’anno precedente e superiore alle stime di consenso di Bloomberg pari a 0,93 dollari. I ricavi netti sono cresciuti del 7%, raggiungendo i 13,4 miliardi di dollari, contro le stime del consensus ferme a 13,16 miliardi. La crescita organica delle vendite si è attestata al 6%. Da inizio anno, il flusso di cassa libero è stato pari a 6,9 ??miliardi.



Grazie alla forte domanda registrata nel trimestre, in cui è stata una delle principali sponsor dei Mondiali di calcio FIFA, Coca-Cola ha rivisto al rialzo le proprie previsioni per l'intero anno.



L'azienda con sede ad Atlanta prevede ora una crescita organica delle vendite del 5%, rispetto alla precedente stima del 4-5%; l’utile per azione comparabile è ora previsto in crescita tra il 9% e il 10%, rispetto all’8%-9% indicato in precedenza. Il free cash flow è ora atteso a 12,4 miliardi dai 12,2 miliardi della precedente previsione.











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