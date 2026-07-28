Energia: attesi nuovi rincari in autunno

Segugio.it: bloccare ora il prezzo fisso può aiutare a proteggersi dagli aumenti del 26%

(Teleborsa) - Il mercato dell'energia elettrica e del gas si avvicina all'autunno con prezzi attesi in aumento rispetto alle migliori offerte a prezzo fisso oggi disponibili. Secondo un'analisi di Segugio.it, le quotazioni futures rilevate il 24 luglio indicano per il quarto trimestre 2026 un prezzo dell'energia pari a 0,118 €/kWh, circa il 26% in più rispetto alla migliore tariffa fissa rilevata nello stesso giorno (0,094 €/kWh). In uno scenario geopolitico ancora incerto, che potrebbe determinare ulteriori oscillazioni dei mercati, bloccare oggi il prezzo dell'energia per 12 o 24 mesi può rappresentare una soluzione efficace per proteggersi da possibili rincari nei prossimi mesi.



L’analisi riguarda tutte le utenze domestiche, ma assume particolare rilevanza per le seconde case, dove i consumi sono concentrati in pochi mesi, mentre i costi fissi maturano durante tutto l’anno. In questi casi, la convenienza di un’offerta non dipende esclusivamente dal prezzo dell’energia, ma anche dalle componenti fisse della bolletta e dagli oneri previsti per le utenze non residenti.



I prezzi attesi superano il prezzo fisso disponibile oggi



Il confronto mostra che il divario tra la migliore offerta fissa oggi disponibile e le quotazioni futures è pari al 31% nel terzo trimestre 2026, al 26% nel quarto trimestre e al 20% nel primo trimestre 2027.



In presenza di nuove tensioni geopolitiche o di forti rialzi dei prezzi all’ingrosso, i fornitori potrebbero reagire aumentando il costo delle offerte fisse o, in caso di oscillazioni estreme, ritirandole temporaneamente dal mercato. Confrontare le tariffe in anticipo consente quindi di valutare condizioni che potrebbero non essere più disponibili nei prossimi mesi.



I futures riflettono le aspettative del mercato e possono cambiare nel tempo. Il confronto evidenzia tuttavia come bloccare oggi un prezzo più basso possa offrire una maggiore protezione da eventuali rincari nei mesi autunnali e invernali.



Prezzo fisso o variabile: la scelta dell’offerta dipende dal profilo di consumo



Per i motivi fin qui spiegati, oggi risulta particolarmente conveniente il Prezzo Fisso che mette il consumatore al riparo da eventuali oscillazioni, senza vincolarlo.



La scelta deve però basarsi sulla spesa complessiva, considerando anche la quota fissa, ossia il costo mensile dovuto indipendentemente dai consumi e presente in tutte le offerte. Chi consuma molto dovrà privilegiare tariffe con un prezzo per kWh o Smc più competitivo; chi consuma poco dovrà invece prestare maggiore attenzione all’incidenza della quota fissa.



Questo criterio è decisivo per le seconde case: quando i consumi sono concentrati in poche settimane, il prezzo al kWh conta, ma può incidere meno delle quote fisse pagate durante tutto l’anno.



La crescente attenzione verso il prezzo fisso emerge anche dal comportamento degli utenti di Segugio.it: l’80% delle richieste riguarda offerte con prezzo bloccato e l’88% dei contratti sottoscritti è relativo a tariffe a prezzo fisso. Rispetto allo stesso periodo del 2025, l’interesse per questa tipologia di offerta è cresciuto di circa 12 punti percentuali.



Seconde case: oltre 100 euro l’anno in più rispetto all’abitazione principale



Nelle seconde case i consumi sono discontinui e concentrati nei periodi di vacanza, mentre i costi fissi maturano anche quando l’immobile resta vuoto. Inoltre, alle utenze elettriche domestiche non residenti si applica la quota fissa degli oneri generali di sistema, non prevista per l’abitazione di residenza. Ai valori attuali, questa differenza può tradursi in circa 100 euro l’anno in più, indipendentemente dai consumi.



Prima dell’autunno è quindi opportuno valutare congiuntamente il prezzo dell’energia, i corrispettivi fissi e la potenza impegnata. Bloccare il prezzo può proteggere dai rialzi, ma nelle seconde case con consumi contenuti è particolarmente importante scegliere un’offerta con una quota fissa di commercializzazione ridotta, poiché viene pagata durante tutto l’anno anche quando l’immobile è poco utilizzato.



La simulazione di Segugio.it considera la migliore tariffa disponibile per un consumo annuo di 600 kWh e una potenza impegnata di 3 kW, un profilo rappresentativo di una seconda casa.



A parità di consumi, il costo della materia energia è equivalente per la prima e la seconda casa. La differenza di spesa, pari a oltre 102 euro l’anno, è determinata dalle componenti fisse della bolletta, in particolare dagli oneri di sistema e dalle imposte, che incidono maggiormente nelle abitazioni con consumi ridotti.



Paolo Benazzi, Managing Director Utilities di Segugio.it, commenta: "Le quotazioni futures e l'attuale scenario geopolitico delineano un autunno potenzialmente più volatile per il mercato dell'energia. Bloccare oggi il prezzo per 12 o 24 mesi può essere una scelta efficace, anche perché le offerte fisse più competitive potrebbero essere rimodulate o temporaneamente ritirate dal mercato. La scelta della tariffa deve però partire sempre dal profilo di consumo: nel caso delle seconde case, ad esempio, oltre al prezzo dell'energia assumono un peso determinante le quote fisse e la potenza impegnata. Caricando una bolletta su Segugio.it è possibile verificare gratuitamente se esistono offerte più convenienti e stimare il potenziale risparmio ottenibile nel primo anno".

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