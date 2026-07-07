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Francia, deficit commerciale maggio sale a 6,9 miliardi di euro

Economia, Macroeconomia
Francia, deficit commerciale maggio sale a 6,9 miliardi di euro
(Teleborsa) - La Francia mostra nel mese di maggio 2026 un deficit commerciale di 6,9 miliardi di euro, in aumento rispetto al rosso di 5,4 miliardi riportato il mese precedente e rispetto ai -5,9 miliardi attesi dagli analisti.

Secondo quanto comunicato dal Ministero dell'Economia, l'export è sceso a 53,6 miliardi (54,7 miliardi ad aprile), mentre le importazioni sono salite a 60,5 miliardi (60,1 miliardi il mese precedente).

(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)
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