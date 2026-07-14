Madrid: movimento negativo per Acciona Energia

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo , che sta segnando un calo dell'1,82%.



La tendenza ad una settimana di Acciona Energia è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Acciona Energia segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 21,4 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 21,86. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 21,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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