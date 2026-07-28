Milano 28-lug
0 0,00%
Nasdaq 28-lug
27.763 -0,98%
Dow Jones 28-lug
52.747 +1,03%
Londra 28-lug
10.871 +0,83%
Francoforte 28-lug
25.464 +0,41%

Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Banks
Giornata negativa per l'indice bancario europeo, che continua la seduta a 304,45 punti, in calo dello 0,77%.
Condividi
```