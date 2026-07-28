Fondo Prima Casa Consap: dal 3 agosto nuove tutele per le persone con disabilità grave

(Teleborsa) - Dal 3 agosto 2026 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative al Fondo di Garanzia per la Prima Casa, gestito da Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, introdotte dalla legge 2 luglio 2026, n. 116, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66 recante "Disposizioni urgenti per il Piano Casa". La riforma amplia le categorie prioritarie ammesse all'accesso al Fondo, rafforzandone ulteriormente la funzione sociale e rendendo più agevole l'accesso al credito per l'acquisto dell'abitazione principale.



A partire dal 3 agosto potranno beneficiare delle nuove misure:



• le persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;



• i componenti di un nucleo familiare nel quale conviva da almeno due anni un familiare con disabilità permanente (figlio, figlia, fratello o sorella del richiedente), accertata ai sensi della medesima normativa.



Per tali categorie il Fondo garantirà il 50% della quota capitale del finanziamento, elevabile all'80% in presenza di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Le novità rappresentano un significativo ampliamento delle tutele previste dal Fondo Prima Casa, confermando l'impegno delle Istituzioni nel favorire il diritto all'abitazione delle persone più fragili e delle famiglie che quotidianamente affrontano percorsi di assistenza e cura.



"Con l'entrata in vigore di queste nuove disposizioni il Fondo Prima Casa rafforza ulteriormente la propria missione sociale. L'estensione delle garanzie alle persone con disabilità grave e ai nuclei familiari che se ne prendono cura rappresenta una risposta concreta a un bisogno reale del Paese. È un intervento che rende il Fondo ancora più inclusivo e conferma la volontà del Governo e del Parlamento di sostenere chi affronta condizioni di particolare fragilità. Consap continuerà a lavorare affinché gli strumenti pubblici di garanzia siano sempre più vicini ai cittadini e capaci di accompagnare le famiglie nella realizzazione di un progetto di vita fondamentale come l'acquisto della prima casa", dichiara il Presidente di Consap, Sestino Giacomoni.



"L'operatività delle nuove disposizioni è il risultato di un intenso lavoro svolto da Consap per assicurare un'attuazione tempestiva ed efficace della norma. Abbiamo aggiornato procedure, modulistica e sistemi informatici affinché, dal 3 agosto, cittadini e banche possano usufruire immediatamente delle nuove opportunità previste dal legislatore. Consap conferma così il proprio ruolo di partner operativo dello Stato nella gestione di strumenti che favoriscono l'accesso al credito, promuovono l'inclusione sociale e contribuiscono allo sviluppo del Paese", afferma l'Amministratore Delegato di Consap, Alessandro Moricca.



I cittadini interessati potranno consultare la sezione dedicata al Fondo Prima Casa sul portale Consap per scaricare il modulo di domanda aggiornato e verificare l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa.



(Foto: © Alexander Raths / 123RF)

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