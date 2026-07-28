Hugo Boss, via libera dell'UE all'opa promossa da Frasers

(Teleborsa) - Si aggiunge un nuovo tassello all'opa promossa da Frasers
su Hugo Boss
con la Commissione europea che ha approvato l'operazione ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni aziendali.
L'antitrust continentale ha infatti concluso che l'acquisizione
della società tedesca da parte dell'azienda britannica non solleverebbe problemi di concorrenza
. Frasers ha intanto prorogato il periodo di adesione fino al 13 agosto.
Si ricorda che l'OPA volontaria in oggetto riguarda l'acquisizione di tutte le azioni Hugo Boss
che Frasers già non detiene, corrispondenti a circa il 73,94% del capitale e al 73,42% (escluse le azioni proprie) dei diritti di voto, a un prezzo unitario di 38 euro, per complessivi 1,98 miliardi
.