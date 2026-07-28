La SPAC EHI! raccoglie 35 milioni di euro: debutto in Borsa il 30 luglio

(Teleborsa) - EHI!, SPAC ideata da Banca Ifis che punta a una business combination con una PMI italiana, ha raccolto 35 milioni di euro interamente in aumento di capitale. In particolare, 18.685.000 euro sono stati collocati tramite l'EGA e Global Coordinator, illimity Bank (controllata da Banca Ifis), mentre 16.315.000 euro sono stati collocati in sede presso l'emittente in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo.



La capitalizzazione al debutto sarà quindi di 35 milioni di euro, escludendo le 262.500 azioni B a voto plurimo non oggetto di ammissione alle negoziazioni. Le azioni ordinarie sono 3.500.000, i warrant 175.000.



Il CdA è composto da Michele Giuseppe Vietti, presidente e amministratore indipendente; Mauro Girardi, amministratore con deleghe; Federico Borgna, amministratore indipendente; Franco Fontana, amministratore indipendente; Davide Cilli, amministratore indipendente; Francesca Bazoli, amministratore indipendente; Claudia Bugno, amministratore indipendente.



L'azionariato dopo l'ammissione sarà composto da (% delle azioni ordinarie - % diritti di voto): Alfiere (0% - 42,86%), società riconducibile alla famiglia Girardi per il 75,5% e BGS Alternative (interamente detenuta da Borgosesia ), per il 24,5%; Ashenden Finance (5,71% - 3,27%); Banca Credinvest (8,57% - 4,90%); AcomeA SGR (5,71% - 3,27%); Capital 1 (6,29% - 3,59%), società riconducibile a Doppiu Giovanni; Cardona Michele Mario (8%- 4,57%); Iacono Paolo (5,71% - 3,27%); mercato (60% - 34,29%).



La SPAC guarda a PMI che presentano modelli di business profittevoli, solide basi industriali e concrete prospettive di crescita, con size compresa tra 40 e 100 milioni di euro di equity value. La caratteristica principale del veicolo è quella di non fornire alle imprese soltanto capitale, ma anche competenze manageriali e supporto strategico per favorirne lo sviluppo. La ricerca della società target sarà orientata verso imprese con un solido posizionamento competitivo e un significativo potenziale di crescita ancora da esprimere. L'obiettivo è favorire percorsi di sviluppo sostenibile attraverso una combinazione di capitale, rafforzamento organizzativo e apertura al mercato.



Il provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana arriverà domani, mentre il debutto su Euronext Growth Milan (EGM) è in programma giovedì 30 luglio.

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