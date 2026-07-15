EHI!, Borsa Italiana comunica la pre-ammissione all'EGM, ammissione attesa per il 28 luglio

(Teleborsa) - Borsa Italiana comunica la pre-ammissione di EHI! all'Euronext Growth Milan.



La società - si legge in una nota - è una special purpose acquisition company (SPAC) di diritto italiano la cui attività di investimento è principalmente rivolta a realizzare una business combination con società italiane, o con una rilevante presenza in Italia, che presentino significative opportunità di creazione di valore.



Le target dovranno risultare essere società: 1) caratterizzate da solide basi industriali e prospettive di crescita, ma con assetti gestionali suscettibili di miglioramento; 2) dotate di fondamentali competitivi e di un modello di business sostenibile, che attraversino temporanee situazioni di difficoltà finanziaria, operativa o organizzativa; 3) il cui imprenditore o azionista di riferimento non abbia individuato adeguate soluzioni di successione generazionale o di continuità imprenditoriale.



La crescita e la creazione di valore delle target saranno perseguite attraverso interventi mirati di rafforzamento gestionale, ristrutturazione e rilancio, nonché mediante il supporto nei processi di successione imprenditoriale e professionalizzazione manageriale.



L'ammissione è attesa per il prossimo 28 luglio e il prezzo di collocamento è previsto a 10 euro.



Al momento, l'azionariato è interamente in mano ad Alfiere, società riconducibile alla famiglia Girardi.

Condividi

```