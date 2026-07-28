Londra: andamento sostenuto per Melrose Industries
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,07%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Melrose Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il grafico attuale di Melrose Industries evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 4,755 sterline. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 4,856. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 4,69.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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