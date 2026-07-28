Milano
16:42
51.631
-0,81%
Nasdaq
16:42
27.611
-1,53%
Dow Jones
16:42
52.575
+0,70%
Londra
16:42
10.864
+0,76%
Francoforte
16:41
25.403
+0,16%
Martedì 28 Luglio 2026, ore 16.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: vendite diffuse su Games Workshop
Londra: vendite diffuse su Games Workshop
Migliori e peggiori
,
In breve
28 luglio 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso per la
società inglese che produce figurine e giochi
, che passa di mano in perdita del 4,55%.
Condividi
Leggi anche
Londra: in calo Games Workshop
Londra: performance negativa per Games Workshop
Londra: i venditori si accaniscono su Games Workshop
Londra: scambi negativi per Games Workshop
Titoli e Indici
Games Workshop
-2,37%
Altre notizie
Londra: giornata depressa per Games Workshop
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Construction & Materials
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto immobiliare italiano
Eurozona: vendite diffuse sull'EURO STOXX Oil & Gas
Londra: si concentrano le vendite su Mondi
Londra: si concentrano le vendite su Antofagasta
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto