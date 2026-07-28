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New York: amplia l'ascesa Cognizant Technology Solutions

Migliori e peggiori, In breve
New York: amplia l'ascesa Cognizant Technology Solutions
Brilla la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, che passa di mano con un aumento del 5,23%.
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