Lettura rialzista per Cognizant Technology Solutions
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Effervescente la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, tra i componenti del Nasdaq 100, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,67%.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 45,45 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 43,63 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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