Parigi: balza in avanti Kering

(Teleborsa) - Bene la multinazionale del lusso , con un rialzo del 2,39%.



La tendenza ad una settimana di Kering è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 245,5 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 251,3. Il peggioramento del colosso del lusso è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 242,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```