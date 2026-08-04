Parigi: andamento negativo per Kering

(Teleborsa) - Rosso per la multinazionale del lusso , che sta segnando un calo del 3,07%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Kering rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo del colosso del lusso classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 283,8 Euro e primo supporto individuato a 277,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 290,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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