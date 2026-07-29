Milano 10:19
51.668 -0,06%
Nasdaq 28-lug
27.763 0,00%
Dow Jones 28-lug
52.747 +1,03%
Londra 10:19
10.906 +0,32%
Francoforte 10:19
25.445 -0,07%

A Parigi corre Kering

Migliori e peggiori, In breve
A Parigi corre Kering
Protagonista la multinazionale del lusso, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 10,80%.
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