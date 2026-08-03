Parigi: andamento rialzista per Kering

(Teleborsa) - Balza in avanti la multinazionale del lusso , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,23%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kering evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso del lusso rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Kering classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 294 Euro e primo supporto individuato a 285,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 302,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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