Parigi: movimento negativo per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il microchip-maker italo-francese, che presenta una flessione dell'1,97% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di STMicroelectronics rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore di semiconduttori, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 44,44 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 45,89 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 43,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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