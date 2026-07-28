Piaggio: nel primo semestre EBITDA margin al 17,7%, miglior risultato di sempre

Colaninno: "Secondo trimestre consecutivo di crescita delle vendite".

(Teleborsa) - Piaggio & C. ha chiuso il primo semestre con ricavi netti consolidati per 880,1 milioni di euro a cambi costanti (+3,2% sul primo semestre 2025), con vendite complessive salite a 258.700 veicoli (+8,5%). Nel secondo trimestre, i veicoli venduti sono cresciuti del 14,2% a 150.400 unità, per ricavi di 515,3 milioni a cambi costanti.



"Per il secondo trimestre consecutivo il Gruppo Piaggio ha registrato un incremento dei veicoli venduti nel mondo: un risultato in controtendenza rispetto agli scorsi anni, che porta sicuramente positività in uno scenario geopolitico globale ancora dominato dall'incertezza", ha dichiarato Michele Colaninno, Amministratore Delegato del Gruppo. "Considerando l'intero semestre, le vendite sono incrementate dell'8,5% e i ricavi del 3,2% a cambi costanti, grazie al proficuo lavoro svolto in tutte le consociate nel mondo".



L'EBITDA consolidato è salito a 148,6 milioni di euro (+1%), con un margine record del 17,7% (dal 17,3% del primo semestre 2025). L'EBIT si è attestato a 74,4 milioni (+5,5%), con margine all'8,8%, mentre l'utile netto ha raggiunto 30,4 milioni di euro (+1%).



Sul fronte della generazione di cassa, il Gruppo ha registrato circa 96 milioni di euro nel semestre e 115 milioni nel solo secondo trimestre, entrambi record storici, permettendo una riduzione dell'indebitamento finanziario netto a 481,7 milioni di euro (da 577,6 milioni a fine 2025).



Nel settore due ruote, i volumi sono cresciuti dello 0,4% a 185.600 veicoli, con l'India in forte espansione (+22,3% i volumi). Ancora più marcata la crescita nei veicoli commerciali, saliti del 36,6% a 73.100 unità, trainati anch'essi dal mercato indiano (+40,9% i volumi).



Il Consiglio ha inoltre deliberato un acconto sul dividendo 2026 di 5,7 centesimi di euro per azione (dividendo ordinario 2025 pari a 4 centesimi), per un totale di 20,05 milioni di euro, con stacco cedola il 21 settembre e pagamento il 23 settembre 2026.

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