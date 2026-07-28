Fiera Milano, utile netto primo semestre più che raddoppiato a 50,7 milioni con Olimpiadi Invernali

(Teleborsa) - Fiera Milano nel primo semestre ha registrato una forte crescita sostenuta dalle attività legate ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. I ricavi si sono attestati a 245,7 milioni di euro, in aumento del 38,2% rispetto ai 177,9 milioni del primo semestre 2025. L'EBITDA è salito a 94,0 milioni di euro (+49%), mentre il risultato netto è più che raddoppiato a 50,7 milioni di euro, dai 23,1 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.



"Ricavi in aumento del 38%, EBITDA in crescita del 49% e un risultato netto più che raddoppiato, da 23,1 a 50,7 milioni di euro, testimoniano la capacità del Gruppo di trasformare la propria strategia in risultati concreti", ha dichiarato l'Amministratore Delegato Francesco Conci. "Questa performance è stata sostenuta dal contributo delle attività legate ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, da un calendario fieristico particolarmente favorevole e dall'ampliamento del perimetro del Gruppo con Expotrans e Stipa".



La crescita dei ricavi riflette principalmente l'utilizzo delle venue di Rho e del Main Media Centre di Milano per le Olimpiadi, oltre al calendario favorevole delle manifestazioni biennali come Mostra Convegno Expocomfort. Nel semestre si sono svolte 37 manifestazioni fieristiche e 48 eventi congressuali, con il Salone del Mobile che ha registrato 316.342 presenze e TUTTOFOOD un record di 123.000 visitatori.



L'indebitamento finanziario netto ante IFRS 16 mostra una disponibilità finanziaria netta di 109,4 milioni di euro, in calo dai 157,2 milioni di fine 2025 per effetto delle acquisizioni societarie e del pagamento dei dividendi. La società ha confermato la guidance 2026 nei range già rivisti al rialzo nel primo trimestre: ricavi tra 380 e 400 milioni di euro ed EBITDA tra 100 e 110 milioni.

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