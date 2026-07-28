Milano 16:27
51.663 -0,75%
Nasdaq 16:27
27.549 -1,75%
Dow Jones 16:27
52.624 +0,79%
Londra 16:27
10.877 +0,88%
Francoforte 16:27
25.398 +0,15%

Bilancia commerciale extra UE Italia in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Bilancia commerciale extra UE Italia in giugno
Italia, Bilancia commerciale extra UE in giugno pari a 2,55 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 3,95 Mld Euro.

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
Condividi
```