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/ Bilancia commerciale extra UE Italia in giugno
Bilancia commerciale extra UE Italia in giugno
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28 luglio 2026 - 10.10
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Bilancia commerciale extra UE in giugno pari a 2,55 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente 3,95 Mld Euro.
(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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