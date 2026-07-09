Agrana, utile operativo 1° trimestre lievita a 35,34 milioni su effetto taglio costi

(Teleborsa) - Agrana, azienda austriaca attiva nel settore agroalimentare, ha registrato più che quintuplicato l'utile operativo nel primo trimestre fiscale. L'EBIT ha infatti registrato un aumento del 521% a 35,4 milioni di euro, grazie a misure di efficientamento e al miglioramento dei margini in tutti i segmenti di attività, mentre l'utile di periodo è balzato a 19,3 milioni di euro nel trimestre (+344%).



I ricavi, tuttavia, sono calati a 855,3 milioni di euro (-2,8%). Il segmento Amido ha beneficiato di margini più elevati nel settore dell'etanolo, mentre il segmento Zucchero è stato favorito dalla riduzione dei costi di produzione. Il segmento Soluzioni per l'alimentazione e le bevande ha registrato un leggero calo del risultato operativo a causa della riduzione dei margini nelle bevande.



Per l'intero esercizio 2026-27, Agrana attende un EBIT "significativamente superiore" all'anno precedente ed un leggero aumento del fatturato. L'azienda conferma misure di riduzione dei costi con un impatto annuo fino a 110 milioni di euro nel periodo 2026-2027.

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