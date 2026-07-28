Saipem, Puliti conferma il sorpasso sul 2025: ordini a circa 8 miliardi di euro da inizio anno

(Teleborsa) - Saipem ha raggiunto un'acquisizione ordini di circa 8 miliardi di euro da inizio anno, includendo i 2,3 miliardi di euro di aggiudicazioni già firmate nel mese di luglio, un livello superiore a quanto registrato nello stesso periodo del 2025. Lo ha dichiarato il CEO Alessandro Puliti nel corso della conference call sui risultati del secondo trimestre e del primo semestre 2026.



Nel solo secondo trimestre l'acquisizione ordini si è attestata a 4,1 miliardi di euro, corrispondente a un book-to-bill di 1,1 volte, portando il totale del primo semestre a 5,7 miliardi di euro. "Possiamo affermare con fiducia che per il 2026 siamo sulla buona strada per superare l'acquisizione ordini raggiunta nel 2025, anche alla luce delle diverse discussioni commerciali in corso con i clienti", ha dichiarato Puliti, precisando che le trattative in corso riguardano progetti in America Latina, Africa, Medio Oriente ed Estremo Oriente.

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